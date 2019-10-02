İnme nedir? İnmeden kurtulmanın yolları? Felç nasıl anlaşılır?

İnme, beyindeki damarların tıkanması veya hasar görmesi nedeniyle meydana gelir.

İnme gerçekleşmeden 24 saat önce belirtiler gözlemlenir.

1- Yüksek tansiyon;

Tansiyonunuz normalden çok fazlaysa. Yüksek tansiyon nedeniyle beyindeki damarlar hasar görür.

2- Boyun veya omuz tutulması;

İnme geçiren kişilerin birçoğu inme geçirmeden önce boyunlarının veya omuzlarını tutulduğunu söylüyor.

3-Konuşmakta ve anlamakta güçlük; konuşmakta ve anlamakta güçlük çekmek, beyninizin bunları yapmanızda yardımcı olan kanallarına yeterince kan gitmediğini gösterir.

4- Baş ağrısı

Hepimizin başının ağrıdığı zamanlar olur.

Fakat migren ve benzeri hastalıklarınız yoksa ve nedensiz bir şekilde başınız aşırı ağrıyorsa doktara gidilmeli.

5- Felç;

Vücudunuzun bir kısmı tepkisiz, uyuşuk veya hareketsizse, bu inme belirtisi olabilir.

6- Görmekte zorlanma;

Gözlerinizin önü kararıyorsa veya bir anda bulanık görmeye başladıysanız inme geçiriyor olabilirsiniz.

7- Yürümekte zorlanma;

Denge kaybı ve yürümekte zorlanma belirtilerden biridir.

8- Mide bulantısı ve kusma;

Beyninizin arka kısmındaki damarların tıkanması mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

Unutmayalımki inme zamanla yarıştığımız bir hastalık olduğu için 1 saat içerisinde doktora başvurmalıyız.

İnme oluşumunu engellemek için;

Aktif olun.

Kolesterolünüzü dengede tutun.

Daha sağlıklı ve lifli gıdalar tüketin.

Tansiyonunuzu kontrol altında tutun.

İdeal kiloda olun.

Kan şekerinizi düşürün.

Sigarayı bırakın.

Sağlıklı Günler