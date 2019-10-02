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İnme nedir? İnmeden kurtulmanın yolları? Felç nasıl anlaşılır?

İnme zamanla yarıştığımız ve en kısa sürede hastaneye gitmemiz gerektiren bir hastalıktır.

02 Ekim 2019 Çarşamba 23:43
İnme nedir? İnmeden kurtulmanın yolları? Felç nasıl anlaşılır?

İnme, beyindeki damarların tıkanması veya hasar görmesi nedeniyle meydana gelir.

İnme gerçekleşmeden 24 saat önce belirtiler gözlemlenir.

1- Yüksek tansiyon;
Tansiyonunuz normalden çok fazlaysa. Yüksek tansiyon nedeniyle beyindeki damarlar hasar görür.

2- Boyun veya omuz tutulması;
İnme geçiren kişilerin birçoğu inme geçirmeden önce boyunlarının veya omuzlarını tutulduğunu söylüyor.

3-Konuşmakta ve anlamakta güçlük; konuşmakta ve anlamakta güçlük çekmek, beyninizin bunları yapmanızda yardımcı olan kanallarına yeterince kan gitmediğini gösterir.

4- Baş ağrısı
Hepimizin başının ağrıdığı zamanlar olur.
Fakat migren ve benzeri hastalıklarınız yoksa ve nedensiz bir şekilde başınız aşırı ağrıyorsa doktara gidilmeli.

5- Felç;
Vücudunuzun bir kısmı tepkisiz, uyuşuk veya hareketsizse, bu inme belirtisi olabilir.

6- Görmekte zorlanma;
Gözlerinizin önü kararıyorsa veya bir anda bulanık görmeye başladıysanız inme geçiriyor olabilirsiniz.

7- Yürümekte zorlanma;
Denge kaybı ve yürümekte zorlanma belirtilerden biridir.

8- Mide bulantısı ve kusma;
Beyninizin arka kısmındaki damarların tıkanması mide bulantısı ve kusmaya neden olur.

Unutmayalımki inme zamanla yarıştığımız bir hastalık olduğu için 1 saat içerisinde doktora başvurmalıyız.

İnme oluşumunu engellemek için;
Aktif olun.
Kolesterolünüzü dengede tutun.
Daha sağlıklı ve lifli gıdalar tüketin.
Tansiyonunuzu kontrol altında tutun.
İdeal kiloda olun.
Kan şekerinizi düşürün.
Sigarayı bırakın.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 23:43
  1. İnme

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