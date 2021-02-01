İngiltere'nin teknoloji üssüne siber saldırı!

Brüksel merkezli Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Kuruluşu (UK Research and Innovation / UKRI), hizmetleri kesintiye uğratan ve veri hırsızlığına yol açmış olabilecek bir fidye yazılımı saldırısına uğradıklarını duyurdu.

ZDNet'te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta tarafından duyurulan siber saldırının kuruluş tarafından kullanılan bir portal ve UKRI konsey üyeleri tarafından kullanılan BBRSC extranet olarak bilinen bilgisayar ağının etkilendiği ifade edildi.

Kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Bu aşamada, araştırmalarımız devam ederken kullanıcılarımızın verilerinin sistemlerimizden çıkarılıp çıkarılmadığını teyit edemiyoruz. Bu tür olayları son derece ciddiye alıyoruz ve herkesten özür dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Birleşik Krallık Araştırma ve İnovasyon Kuruluşu, siber saldırı ile ilgili somut ayrıntıları henüz bilgi aktarmazken etkilenen iki hizmetin askıya alındığı belirtildi.