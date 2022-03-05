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Dünya İngiltere'den vatandaşlarına Rusya uyarısı
Dünya

İngiltere'den vatandaşlarına Rusya uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:33:00 - 2022-03-05 16:36:41
İngiltere'den vatandaşlarına Rusya uyarısı

İngiltere, Rusya'da bulunması zorunlu olmayan vatandaşlarının ülkeden ayrılmalarını "şiddetle" tavsiye etti.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, ülkeye dönmek için mevcut uçuş seçeneklerinin olmaması ve Rus ekonomisindeki artan değişkenlik nedeniyle, Rusya'nın tamamına karşı yapılacak seyahatlere karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Rusya'da bulunmanız zorunlu değilse, kalan ticari yollardan ayrılmayı düşünmenizi şiddetle tavsiye ederiz." ifadesi kullanıldı.

İngiltere, 28 Şubat'ta da Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle vatandaşlarına Rusya'ya seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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