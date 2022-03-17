  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İngiltere'den olay Putin açıklaması: Çok güçlü kanıtlar
Dünya

İngiltere'den olay Putin açıklaması: Çok güçlü kanıtlar

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss "Ukrayna'daki savaş suçlarının arkasında Putin'in olduğuna dair kanıtlar var" açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 19:31:00 -
İngiltere'den olay Putin açıklaması: Çok güçlü kanıtlar

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğine ve bunların arkasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in olduğuna dair "çok güçlü kanıtlar" bulunduğunu bildirdi.

Truss, BBC'ye yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Putin için "O bir savaş suçlusu." ifadesinin hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, bunu söylemenin "hata olmadığını" düşündüğünü belirtti.

Bakan Truss, "Savaş suçlarının işlendiğine ve bunların arkasında Vladimir Putin'in olduğuna dair çok ama çok güçlü kanıtlar var." ifadesini kullandı.

"İngiltere, sahadaki savaş suçu kanıtlarını topluyor"

İngiltere'nin, Putin'in bu suçlardan sorumlu tutulmasını sağlamak için kanıtları sahada topladığını söyleyen Truss, "Kimin savaş suçlusu olup olmadığına karar vermek nihayetinde Uluslararası Ceza Mahkemesinin meselesi. Bizim şu anda yapabileceğimiz en iyi şey kanıtları getirmek." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay