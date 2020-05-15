  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı
için kalan
Aktüel

İngiltere’de son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 998’e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:04:27 -
İngiltere’de son 24 saatte 384 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte 384 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 33 bin 998’e yükseldi.


Çin’de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan ve 300 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle İngiltere’de bilanço artıyor. İngiltere Sağlık Bakanlığının, açıkladığı resmi verilere göre son 24 saatte korona virüs nedeniyle 384 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 33 bin 998’e ulaştığı bildirildi. Ülkede 3 bin 560 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 236 bin 711’e yükseldiği ifade edildi. İngiltere’de bugüne kadar toplam 2 milyon 353 bin 78 korona virüs testi yapılırken, 12 Mayıs tarihinden bu yana korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısında düşüş devam ediyor.


Öte yandan İngiltere, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa’da ise birinci sırada yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı