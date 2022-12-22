İngiltere'de sağlık sistemi çöktü! "sadece öleceğinizi düşündüğünüzde ambulansı arayın"

Yıllık bazda enflasyonunun yüzde 10'u geçtiği İngiltere'de, hükümetin ambulans çalışanlarına yüzde 4 maaş zammı teklifini reddeden sendikalar, grev başlattı.Ambulans personelinin iş bırakma eylemine sağlık görevlileri ve çağrı merkezi görevlileri de katıldı.

İş bırakma eylemi nedeniyle çok sayıda sağlık çalışanı hastanelerin önünde toplanarak, artan yaşam maliyetlerini karşılayabilmeleri için hükümete "makul maaş artışı" çağrısında bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, greve ilişkin BBC'ye yaptığı açıklamada, ambulans çalışanları ve sağlık görevlilerinin iş bırakma eyleminin, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) zaten çok önemli bir baskıyla karşı karşıyayken geldiğini belirtti.

Ayrıca Barclay, iş bırakma eylemi sırasında personelin acil durum çağrılarını nasıl karşılayacağı konusunda sendikaların hükümetle ulusal düzeyde çalışmayı reddettiğini bildirdi.

Bakan Barclay, grev kararına ilişkin daha önce yaptığı bir değerlendirmede de "Ambulans çalışanları sendikaları, hastalara zarar vermek için bilinçli bir seçim yaptı." suçlamasında bulunmuştu.

Ambulans ve sağlık çalışanlarını temsil eden sendikalar ise personelin en acil durumlarda görevlerinin başında olacağını kaydetti.

Öte yandan, ambulans çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle, İngiliz ordusunda görev yapan yaklaşık 750 askeri personel, ambulans şoförlüğü yapmak üzere görevlendirildi.

İş bırakma eylemi nedeniyle, yalnızca kalp krizi gibi en acil hayati tehlike arz eden vakalara öncelik verilecek.

Sağlık personeli açığını kapamak için 750 asker görevlendirilirken, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Medikal Direktörü Prof. Stephen Powis hastaneler üzerindeki baskının artmaması için halka "Çok içip kör-kütük sarhoş olmamaları" çağrısını yaptı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki ambulans hizmetlerinden sorumlu yetkili Stephen Segasby de hayati tehlike arz etmeyen durumlarda acil servisin aranmamasını tavsiye ederek "Sadece öleceğinizi düşündüğünüzde 999'u arayın" dedi.

Ambulans çalışanlarının grevi nedeniyle, hastaneler, doğumu çok yakın olan hamilelere ihtiyaç duymaları halinde hastaneye gitmek için alternatif planlar yapmaları tavsiyesinde bulundu.