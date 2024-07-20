İngiltere’de peş peşe kepenk indiriyorlar! Para dilenen Kılıçdaroğlu’na güvenenler iflas ediyor

İngiltere'deki İflas Servisi Cuma günü yaptığı açıklamada, 2.361 şirket iflasının gerçekleştiğini, bu rakamın ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 daha fazla olduğunu belirtti. Bu, geçen yılın mayıs ayından bu yana en yüksek ve 2000 yılından bu yana kaydedilen üçüncü en yüksek rakamdı.

Pandemi sırasında şirketlere gösterilen desteğin kaldırılmasından bu yana iflas eden firmaların sayısı sert bir şekilde arttı ve bu oran Kovid-19 öncesinde görülen seviyelerin oldukça üzerinde seyretti.

Bir iş danışmanlığı ve yeniden yapılandırma firması olan ReSolve'un Yönetici Ortağı Mark Supperstone, "Yüksek borçlanma maliyetleri ve ücret artışları işletme sahipleri için hala büyük bir endişe kaynağı. Faiz oranlarında bir düşüşün bu yılın sonlarına kadar gerçekleşmesi pek olası değil, ancak Ağustos ayında bir indirime dair hala umut var." dedi.

Öte yandan Mayıs ayı sektör rakamları, iflaslardaki artıştan en çok inşaatçıların, perakendecilerin, restoranların ve barların etkilendiğini gösterdi.

Traderlar yüzde 40'lık bir faiz indirimi ihtimalini fiyatlarken, İngiltere Merkez Bankası önümüzdeki ay faizi düşürebilir.

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Kılıçdaroğlu'nun 300 milyarlık sözü

2023 seçimlerinde, "300 milyar dolar parayı getireceğim" ifadeleriyle bol keseden vaatler dağıtan 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu İngiltere ve ABD'de yaptığı pazarlıkları itiraf etmişti. Kılıçdaroğlu, "Yatırım yapacaklar, üretim yapacaklar, istihdam yaratacaklar. İstedikleri demokrasi, insan hakları... Her halükarda söz verdik." demişti.

Kılıçdaroğlu'nun her fırsatta terör suçlarından tutuklu HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'ı, Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala'yı KHK ile görevden alınan FETÖ'cü ve PKK'lıları serbest bırakıp göreve iade edeceklerini belirterek bunu da demokrasi ve insan hakları kılıfı altında pazarladığı bilinirken para baronlarına nasıl bir söz verdiği merak konusu olmuştu.