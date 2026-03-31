İngiltere'de neler oluyor?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'deki temaslarını sürdürüyor.

Şara’nın Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House’daki konuşmasına güvenlik endişeleri nedeniyle yaklaşık bir buçuk saat geç başladı.

Şara, Starmer'la görüştü

İngiltere'deki temasları kapsamında Londra'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ikili ilişkiler, Suriye'deki gelişmeler, Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'nın önemini görüştü.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre iki lider, bu sabah Londra'da bir araya gelerek Suriye'nin bölgesindeki gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.