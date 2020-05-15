İngiltere'de erkeklerin kadınlardan daha az maske taktığı belirlendi

ANKARA (AA) - İngiltere'de yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önlemenin en iyi yollarından biri olarak gösterilen yüz maskesini erkeklerin kadınlara göre daha az taktığı tespit edildi.

Middlesex Üniversitesi'nden akademisyenler, erkekler ve kadınlar arasında yüz maskesi kullanım alışkanlıklarını araştırdı.

Araştırma kapsamında yapılan ankette, yaklaşık 2 bin 500 kişiye dış mekanlarda maske takıp takmadıkları ve takmaları halinde ne hissedecekleri soruldu.

Katılımcılardan erkeklerin yüzde 8'i, kadınların ise yüzde 5'i maskeyi "kesinlikle" takmayacaklarını belirtti.

Araştırmada, ankete katılan erkeklerin çoğunluğunun maskeyi "utanç verici" olarak değerlendirdiği ve bu sebeple takmak istemediği tespit edildi.

Erkeklerin yüzde 15'i ve kadınların da yüzde 11'inin maske takmaya temkinli yaklaştığı ve takmayabileceklerini ifade ettiği saptanan araştırmada, erkeklerin maske takmayı zayıflık göstergesi olduğu ve hoş görünmediği gerekçesiyle kadınlara göre daha az taktığı sonucu ortaya çıktı.

Araştırmada, erkeklerin koronavirüsten daha fazla etkilendiğine dair verilere yer verilirken, zorunlu hale gelmesi durumunda maske takma oranının yükseleceği vurgulandı.

Dünya genelinde Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmeye başlanmasıyla birlikte, salgının yayılmasını durdurmak için maske takılması tavsiye ediliyor.