İngiltere: Zorluk yaşayabiliriz

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini ifade etti. Hancock, İngiltere'de gelecek hafta okulların tekrar açılması ile koronavirüsün yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini bildirdi.

İngiltere'ye daha geniş bir karantina mı geliyor?

Times gazetesine konuşan İngiltere Sağlık Bakanı, kış aylarında daha geniş karantina uygulamaları ile karşı karşıya kalabilecekleri ikazını yaptı.

"İkinci dalga bariz şekilde görülüyor"

Dünyanın farklı bölgelerinde koronavirüste ikinci dalganın bariz şekilde görüldüğünü belirten Hancock, insanların kapalı alanlarda daha fazla zaman bulunmasıyla koronavirüs vakalarında ciddi bir artış meydana gelebileceğini ifade etti.

İngiltere ciddi bir vaka artışı ile mücadele etmek durumunda kalabilir

Bunun, çok ciddi bir tehdit olduğunu, İngiltere'de de koronavirüs vakalarının yeniden arttığını, ülkede gelecek hafta okulların açılması ile salgının yayılmasını durdurmada güçlük çekebileceklerini belirten Bakan, kış aylarında kendilerini ciddi bir vaka artışı ile mücadele içinde bulabilecekleri uyarısında bulundu.

İngiltere Sağlık Bakanı yakın zamanda aşı için iyi haberler alabilmeyi ümit ediyor

Kapsamlı yerel ve ulusal karantina uygulamalarının devreye alınabileceğine işaret eden Bakan Hancock, koronavirüs aşısının gelecek sene içinde hazır olabileceğinin öngörüldüğünü fakat daha yakın zamanda aşı konusunda güzel haberler almayı ümit ettiğini belirtti.

Koronavirüste rehavete dikkat

Yeni tip koronavirüs salgınında yaşanan rehavete ilişkin insanlar sıklıkla ikaz ediliyor. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi için uyarılarda bulunuluyor.