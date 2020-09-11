  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İngiltere ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzaladı
Ekonomi

İngiltere ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzaladı

İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Trusss: - "Serbest ticaret anlaşması tarihi bir an. Anlaşma iki ülke arasında 29 milyar sterlin seviyesinde olan ticaret hacmini yaklaşık 15 milyar sterlin daha artıracak" - "Bu anlaşma İngiliz işletmeleri, imalat, yeme içme ve teknoloji endüstrilerimiz için yeni kazanımları teminat altına alıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 16:53:46 -
İngiltere ve Japonya serbest ticaret anlaşması imzaladı

LONDRA (AA) - İngiltere, Japonya ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladı.

İngiltere Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere ile Japonya'nın serbest ticaret anlaşması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiliz Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Trusss, serbest ticaret anlaşmasının tarihi bir an olduğunu belirterek, STA'nın iki ülke arasında 29 milyar sterlin seviyesinde olan ticaret hacmini yaklaşık 15 milyar sterlin daha artıracağını belirtti.

Bakan Truss, “Rekor sürede ve zorlu koşullarda müzakere ettiğimiz serbest ticaret anlaşması AB ile olan anlaşmanın çok daha ötesinde. Bu anlaşma İngiliz işletmeleri, imalat, yeme içme ve teknoloji endüstrilerimiz için yeni kazanımları teminat altına alıyor.” ifadelerini kullandı.

İngiliz Endüstri Konfederasyonu Direktörü Carolyn Fairbairn ise, “İngiltere ve Japonya arasında serbest ticaret anlaşması imzalanması büyük bir ilerleme anı. Tüm sektörler anlaşmadan memnuniyet duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Ticaret Odaları Genel Direktörü Adam Marshall da Japonya ile yapılan anlaşmanı önemli olduğunu, fakat asıl önemli olan İngiltere’nin ana ticaret ortağı olan Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşmasının imzalanması olduğunu hatırlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!
Dünya

AB’den skandal 'Türkiye' tavsiyesi!

Avrupa Birliği Akdeniz Ülkeleri Zirvesi’nin sonuç bildirisinde, Türkiye'ye karşı yaptırımların genişletilmesi önerisinde bulunuldu. ..
Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’
Gündem

Solak Uğur Dündar ile İlker Başbuğ arasında Türkiye-Yunanistan görüşmesi! ‘6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla…’

Solak Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ’a sorular sordu. Başbuğ, ‘Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunu..
TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi
Gündem

TikTok rezaletine suç duyurusu! Camide yaptıkları isyan ettirdi

Çin merkezli uygulama TikTok'ta cami görevlilerinden izin almadan camiye girip cübbe ve sarık giyen kadının çektiği rezalet video ile ilgili..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı