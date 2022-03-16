İngiltere, Ukrayna'yı satışa getirdi! Johnson, Zelensky'nin talebini reddetti: İmkanı yok!

Ukrayna, Rusya'nın saldırılarına karşı NATO'dan hava sahasını kapatmasını talep etti.

NATO'dan istediği yanıtı alamayan ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, yaptığı açıklamada, "Ukrayna, NATO üyesi değil." dedi.

Askeri ittifakın kapısının yıllarca açık olduğunu, ancak "içeri giremeyeceklerini duyduklarını" belirten Zelensky, bu durumun farkına varmaları gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a, temaslarda bulunmak üzere gittiği Abu Dabi'de Zelensky'nin NATO'ya katılım konusundaki sözleri soruldu.

"İmkanı yok"

Zelensky ile bir kez daha telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini dile getiren Johnson, "NATO ve durumun özü hakkında ne dediğini anlıyorum. Putin'e açıkça anlattık. Ukrayna'nın yakın zamanda NATO'ya katılmasının imkanı yok." diye konuştu.

Moskova yönetimi, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasına sert biçimde karşı çıkarken, Kiev'den "tarafsız" kalmasını istiyor.