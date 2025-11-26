İngiltere ordusunda şok: Yeni zırhlı araçlar Ajax, askerleri hastanelik etti

İngiltere ordusunun 6,3 milyar sterlinlik Ajax zırhlı muharebe araçları programı, yeni bir sağlık skandalıyla sarsıldı. Salisbury’de yapılan tatbikat sırasında, araçların neden olduğu aşırı gürültü ve titreşim nedeniyle çok sayıda asker rahatsızlanarak hastanelik oldu.

Yaklaşık 30 Asker Rahatsızlandı

Savunma Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, hafta sonu gerçekleştirilen tatbikat sırasında "az sayıda askerin gürültü ve titreşim kaynaklı belirtiler bildirmesi" üzerine tatbikat derhal durduruldu.

Şikayetler: Askerlerin kusma ve kontrolsüz titreme gibi şikayetler yaşadığı bildirildi.

Sağlık Durumu: Yaklaşık 30 personele sağlık taraması yapıldı. Büyük bölümü göreve dönerken, "az sayıda askerin uzman tedavisi almaya devam ettiği" kaydedildi.

Araç Kullanımı İki Hafta Askıya Alındı

Savunma Hazırlığı ve Sanayi Bakanı Luke Pollard’ın talimatıyla, "aşırı ihtiyat" gerekçesiyle tüm Ajax kullanımı, eğitim ve tatbikat faaliyetlerinde iki hafta süreyle durduruldu. Araç üzerindeki teknik testler ise olası sorunların tespiti amacıyla sınırlı şekilde sürdürülecek.

Geçmiş Sorunlar ve Gecikmeler

Ajax projesi, gürültü ve titreşim kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle yıllardır erteleniyordu.

Araçların ilk olarak 2017’de hizmete girmesi planlanmıştı.

Yalnızca bu ay başında "ilk operasyonel yeterliliğe" ulaştığı ilan edilmişti. Bakan Pollard, 5 Kasım’da yaptığı konuşmada aracı "sorunlarını geride bıraktığı" şeklinde tanımlamıştı.

Bu iki haftalık duraklama, tam operasyonel kapasiteye ulaşmasının dört yıl daha sürebileceği tahmin edilen Ajax programı için yeni bir aksaklık olarak kayıtlara geçti.