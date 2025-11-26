  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
Son Haberler

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Dünya Türkleri bekliyor! Türkiye, Türkiye'den ibaret değil
Sahte altın bozduran 5 şahsa gözaltı
Gündem

Sahte altın bozduran 5 şahsa gözaltı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Sahte altın bozduran 5 şahsa gözaltı

Kayseri’de bir sarrafa girerek sahte altın bozduran 5 şahıs gözaltına alındı. Haklarında 3 farklı suçtan kaydı bulunan şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para ve 15 adet Cumhuriyet altını ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bir kuyumcuya girerek, sahte Cumhuriyet altını bozduran şahısları yakalamak için çalışma yaptı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, E.K.K. (23), C.Y. (36), N.K. (32), A.M. (26) ve M.Y. (42) yakalanırken, yapılan kontrollerde şahısların ‘dolandırıcılık’, ‘uyuşturucu imal ve ticareti’ ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından kayıtları bulunduğu belirlendi.

Ekipler tarafından şüpheli şahısların araçlarında yapılan aramalarda, 203 bin 650 TL nakit para, 15 adet sahte Cumhuriyet altını ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

5 şahıs hakkında başlatılan adli işlem sürüyor.

