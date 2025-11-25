AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı
AK Partililere yönelik toplu katliam çağrısı yapan sözde yönetmen İlker Canikligil’e hükmün açıklanması geri bırakılarak (HAGB) 26 ay hapis cezası verildi. Canikligil, kararın açıklanmasının ardından pişkince “Vatan sağ olsun” paylaşımını yaptı.
Bir YouTube programında “Siyasal İslâm peyderpey yok edilmeli. Bunun ciddiye alınacak bir tarafı yoktur” diyecek kadar alçalan Canikligil, hızını alamamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenler için “Execute order 66” ifadesini kullanarak soykırım imasında bulunmuştu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan görünüşte yönetmen 26 Mart’ta tutuklanmıştı. Canikligil, 7 Mayıs’ta da tahliye edilmişti.