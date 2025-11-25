  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı

MİT paketledi CHP kafayı çıkardı! MOSSAD ajanı olunca öyle, BAE ajanı olunca böyle
Aktüel AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı
Aktüel

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

AK Partililere yönelik toplu katliam çağrısı yapan sözde yönetmen İlker Canikligil’e hükmün açıklanması geri bırakılarak (HAGB) 26 ay hapis cezası verildi. Canikligil, kararın açıklanmasının ardından pişkince “Vatan sağ olsun” paylaşımını yaptı.

Bir YouTube programında “Siyasal İslâm peyderpey yok edilmeli. Bunun ciddiye alınacak bir tarafı yoktur” diyecek kadar alçalan Canikligil, hızını alamamış Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy verenler için “Execute order 66” ifadesini kullanarak soykırım imasında bulunmuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil hakkında ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı. Gözaltına alınan görünüşte yönetmen 26 Mart’ta tutuklanmıştı. Canikligil, 7 Mayıs’ta da tahliye edilmişti.

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!
Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Aktüel

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak
Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak

Dünya

Almanya'da çıplaklık kültürünü savundu! Ne yapacaklarını şaşırdılar: Çıplak olmamak yasak

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23