Arınç durmuyor! Bu kez FETÖ’cülerin televizyonuna konuştu: Genel af zaruri hale gelmiştir!
Geçen hafta Selahattin Demirtaş’ı cezaevinden ziyaret ettikten sonra söylediği sözler Demirtaş tarafından yalanlanan Bülent Arınç, bu kez FETÖ’nün kanlı 15 Temmuz darbe kalkışması sonrası Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memuriyetten atılanların kurduğu KHK TV'ye konuk olarak genel af istedi.
Siyasi çıkışlarıyla gündemden düşmeyen Bülent Arınç, bu kez FETÖ’den atılanların kurduğu KHK TV'ye konuk oldu. Arınç, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından devlet memurluğundan çıkarılan ve kamuoyunda "KHK'lılar" olarak isimlendirilen kişiler için af istedi.
KHK TV, yayını Bülent Arınç'ın, "Genel af zaruri hale gelmiştir" sözüyle duyurdu.
Röportajın 28 Kasım Cuma günü saat 20.00'de yayınlanacağı da açıklandı.
