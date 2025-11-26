Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

FIFA, verilen kararın iptal edilmediğini sadece ertelendiğinin altını çizerek, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmez."ifadelerini kullandı.