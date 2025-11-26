  • İSTANBUL
Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'ya güzel haber geldi.

#1
Foto - Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kırmızı kart gören Cristiano Ronaldo, gelecek yıl yapılacak Dünya Kupası'nın grup maçlarında forma giyebilecek.

#2
Foto - Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

FIFA Disiplin Kurulundan yapılan açıklamada, Portekizli yıldıza F Grubu'nun 5. haftasında İrlanda Cumhuriyeti maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı 3 maç ceza verildi belirtildi.

#3
Foto - Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

Ronaldo'nun bu cezanın 1 maçlık bölümünü grubun son maçı olan Ermenistan'a karşı oynayamayarak çektiği vurgulanarak cezanın 2 maçlık bölümünün ise bir yıl süreyle ertelendiği aktarıldı.

#4
Foto - Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

FIFA, verilen kararın iptal edilmediğini sadece ertelendiğinin altını çizerek, "Cristiano Ronaldo, deneme süresi içerisinde benzer nitelikte ve ağırlıkta bir ihlal daha gerçekleştirirse, disiplin kararında belirtilen ceza otomatik olarak iptal edilir ve kalan iki maç, Portekiz temsilcisinin bir sonraki resmi maçında derhal tamamlanır. Bu durum, yeni ihlal nedeniyle uygulanacak ek yaptırımlara halel getirmez."ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Cristiano Ronaldo'ya güzel haber

Ronaldo, Portekiz'in 2-0 yenildiği maçta İrlandalı stoper Dara O'Shea'nın sırtına dirsek atması sonucunda kırmızı kart görmüştü.

