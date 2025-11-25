Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

Akit TV'de ekrana gelen Manşetleri Dili programı gündem belirlemeye devam ediyor.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Terörsüz Türkiye sürecinde şehitleri ve şahit ailelerini istismar etmek isteyenlere karşı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ya düne kadar şehirlerin içerisinde bomba patlatan bir PKK terör örgütünden bahsediyorduk.

Bugün 'Amerika'nın oyuncağı olmayacağız' demişlerse hele hele bir de Suriye'nin kuzeyindeki SDG'yi de bu silah bırakmaya veya en azından Suriye'nin içerisinde Suriye ordusunun içerisinde erimeyi kabul ettirme aşamasına geldiğimiz noktada bu mızıkçılığı, bu karşıtlığı bıraksınlar ve kendilerini hatırlatalım.

Ya siz gayet güzel PKK silah kullanırken kent uzlaşısı yapıyordunuz. İlçeleri, illeri, büyükşehir belediye başkanlıklarını aranızda paylaşıyordunuz. Ne için yapıyordunuz bunu? Koltuk için yapıyordunuz. Belediye başkanlığı seçimlerini kazanmak için.

Şimdi Sayın Devlet Bahçeli, "Ben eğer terörsüz Türkiye'ye ulaşacaksak kendimi onlar eğer yargılayacaklarsa hiç çekinmem. dar ağacında da sallanırım" diyor. Bu netlikte konuşuyor. Yani bunun ötesinde ben cumhurbaşkanı olacağım falan filan demiyor.

Siz ne diyordunuz? "Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanacağız. Ankara'yı, İzmir'i, Adana'yı, Antalya'yı kazanacağız" deyip o uğurda gidip HDP ile DEM'le ittifak yapıyordu CHP'liler.