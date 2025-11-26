Gölette erkek cesedi buldular!

  • İSTANBUL
Kastamonu'daki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kastamonu'daki gölette bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Germeçtepe Göleti'nde bir ceset olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

AFAD ekipleri botla ulaştıkları cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

Yapılan incelemede, cesedin 44 yaşındaki İsmail Bostancı'ya ait olduğu tespit edildi.

Bostancı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

