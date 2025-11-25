Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

Sosyal medya platformu X'in devreye aldığı ve kullanıcıların hesaplarını hangi ülkede oluşturduğunu gösteren şeffaflık uygulamasına yönelik tepkiler sürerken, maskeler de bir bir düşüyor. Her fırsatta AK Parti iktidarını hedef alarak, yolsuzluk zanlısı Ekrem İmamoğlu ve CHP güzellemesi yapan hesapların FETÖ ihanet örgütü üyelerinin kümelendiği ülkelerde çıkmasının yankısı devam ederken, “muhacir düşmanlığı” ile bilinen trollerin Körfez ülkelerinden çıkması pes dedirtti. Toplumun huzurunu hedef almak maksadıyla sürekli propaganda yapan ve “Ülkemde yabancı istemiyorum” söylemleriyle muhacir düşmanlığını körükleyen “milliyetçi” görünümlü “Nursse” adlı trol hesabın Irak’ta çıkması, “İzzet Murat Güler” hesabının ise İsrail'de açılması, Türkiye aleyhinde çağrılarda bulunan paralı trollerin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Kendilerini “Türk milliyetçisi” ve “Arap düşmanı” olarak lanse ettikleri halde, Arap nüfusun yoğun olduğu orta doğuda ikamet eden trollerin ikiyüzlü tutumunu akit’e değerlendiren uzmanlar “Türkiye içindeki muhalif hesapların nereden ve nasıl yönetildiğini görmüş olduk” açıklamasında bulundu.

MUHALİFLERİN MASKESİ DÜŞTÜ

Konuyla ilgili gazetemize konuşan USMED Başkanı Said Ercan, şunları söyledi: “Sosyal medya platformu X yeni bir güncelleme yaparak hesapların nereden, hangi bölgeden açıldığıyla ilgili bir güncelleme yaptı. Hesapların geçmişini ve nereden açıldığını, yönetildiğini ortaya çıkaran bu güncellemeyle beraber aslında birçok muhalif hesabın ve Siyonist hesabın nereden ve nasıl yönetildiğini görmüş olduk. Bu güncellemeyle beraber özellikle İsrail tarafında birçok hesabın Hindistan'da ve Amerika'da açıldığı ortaya çıktı. Dolayısıyla yapay zeka çağında, bot çağında ve terörizm çağında algı savaşlarının nasıl yapıldığını, kitlelerin nasıl manipülasyona uğradığını görmüş olduk. Özellikle Siyonizm bağlantılı ve Türkiye iç kamuoyunu yönlendirme bağlantılı hesapların yurt dışından nasıl yönetildiğine şahitlik ettik. Türkiye'de olmadan sanki buradaymış gibi konuşan, Arap düşmanlığı üzerinden algı oluşturan hesapların yurtdışında olduğunu gördük. Bu manada sosyal medyanın bir oyunu daha çökmüş oldu.”