Gündem Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın
Gündem

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

İsrail basını, Başkan Erdoğan'ın G20 Zirvesi'nde Gazze ile ilgili yaptığı açıklamaları gündeme taşıdı. Erdoğan, kalıcı barış için adımlar atılabileceğini ve Türk askerinin Gazze’deki uluslararası istikrar gücüne dahil olabileceğini belirtti. Bu sözler, bölgedeki güç dengelerini yeniden tartışmaya açtı.

İsrail gazetesi Maariv "Gazze'nin yeni patronu: Erdoğan" başlığı ile yayınladığı haberde, Erdoğan'ın Netanyahu'yu soykırımla suçladığını ve bir Filistin Devleti kurulması talebini yazdı.

'KİLİT ROL OYNADI'

İsrail gazetesi haberinde, "Erdoğan, ülkesinin Gazze'de planlanan uluslararası istikrar gücünün bir parçası olarak güvenlik güçlerini nasıl konuşlandırabileceğini incelediğini ve bu konudaki kararın görüşmeler tamamlandıktan sonra alınacağını söyledi" ifadelerine yer verdi. Gazete, ABD Başkanı Trump'ın 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes planına da atıfta bulunarak, "Türkiye, Gazze'de ateşkes sağlanması müzakerelerinde kilit rol oynadı" diye yazdı.

