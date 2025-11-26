Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme: 4 şüpheli daha tutuklandı

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Paris'teki Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı hızlı bir hırsızlık olayının hedefi olmuştu.

Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden, "paha biçilemez" değerde toplam 9 eser çalınmıştı. Hırsızlık olayının sadece 7 dakika sürdüğü belirtilmişti.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA SAYISI ARTTI

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayın üzerinden geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından soruşturma kapsamında önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Paris'ten oldukları belirtilen 4 kişinin daha tutuklandığını açıklayan Savcı Beccuau, bu şüphelilerin 2 erkek ve 2 kadın olduğunu, yaşlarının ise 31 ile 40 arasında değiştiğini ifade etti.

Savcılık, yeni tutuklanan bu dört kişinin, 19 Ekim’de yaşanan hırsızlık olayında tam olarak hangi rolü üstlendiklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİALARI

Öte yandan, soyguna zemin hazırlayan güvenlik sorunları da gündeme gelmişti. Sayıştay’ın ön inceleme raporunda, müzenin güvenlik sistemlerinde uzun süredir "ciddi ve sürekli" gecikmeler yaşandığı ve bu durumun soyguna olanak tanıdığı ifade edilmişti.