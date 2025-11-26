  • İSTANBUL
Louvre Müzesi soygununda yeni gelişme: 4 şüpheli daha tutuklandı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi'nde 19 Ekim’de gerçekleşen ve "paha biçilemez" değerde 9 eserin çalındığı büyük soygunla ilgili soruşturma derinleşti. Olaydan yaklaşık bir ay sonra, Paris Savcılığı, yaşları 31 ile 40 arasında değişen 2'si kadın 2'si erkek olmak üzere 4 kişinin daha tutuklandığını duyurdu.

Dünyanın en ünlü müzelerinden biri olan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Paris'teki Louvre Müzesi, 19 Ekim sabahı hızlı bir hırsızlık olayının hedefi olmuştu.

Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden, "paha biçilemez" değerde toplam 9 eser çalınmıştı. Hırsızlık olayının sadece 7 dakika sürdüğü belirtilmişti.

 

SORUŞTURMA KAPSAMINDA TUTUKLAMA SAYISI ARTTI

Paris Savcısı Laure Beccuau, olayın üzerinden geçen yaklaşık bir aylık sürenin ardından soruşturma kapsamında önemli bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.

Paris'ten oldukları belirtilen 4 kişinin daha tutuklandığını açıklayan Savcı Beccuau, bu şüphelilerin 2 erkek ve 2 kadın olduğunu, yaşlarının ise 31 ile 40 arasında değiştiğini ifade etti.

Savcılık, yeni tutuklanan bu dört kişinin, 19 Ekim’de yaşanan hırsızlık olayında tam olarak hangi rolü üstlendiklerine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadığını bildirdi.

 

GÜVENLİK ZAFİYETİ İDDİALARI

 

Öte yandan, soyguna zemin hazırlayan güvenlik sorunları da gündeme gelmişti. Sayıştay’ın ön inceleme raporunda, müzenin güvenlik sistemlerinde uzun süredir "ciddi ve sürekli" gecikmeler yaşandığı ve bu durumun soyguna olanak tanıdığı ifade edilmişti.

 

