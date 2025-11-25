  • İSTANBUL
Teknoloji 100 milyon yapay zeka tek yerde: OpenAI'ın "iPhone katili" cihazının ilk prototipi hazır
Teknoloji

100 milyon yapay zeka tek yerde: OpenAI’ın "iPhone katili" cihazının ilk prototipi hazır

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
100 milyon yapay zeka tek yerde: OpenAI’ın "iPhone katili" cihazının ilk prototipi hazır

OpenAI CEO’su Sam Altman, şirketin Apple’ın eski baş tasarımcısı Jony Ive ile ortaklaşa geliştirdiği ve "iPhone katili" olarak anılan yapay zeka cihazının ilk prototipinin hazır olduğunu duyurdu.

OpenAI CEO’su Sam Altman, Apple’ın efsanevi baş tasarımcısı Jony Ive ve Steve Jobs’un eşi Laurene Powell Jobs ile birlikte yayınladığı bir video mesajında, şirketin merakla beklenen ilk donanım prototipinin tamamlandığını açıkladı. Altman, prototiple ilgili büyük bir heyecan duyduğunu belirterek, "Çalışmanın ne kadar etkileyici olduğunu, ne kadar heyecan verici olduğunu anlatamam" yorumunu yaptı.

 

"SAKİN BİR TEKNOLOJİ" VİZYONU

 

Cihazın detayları sır olarak korunsa da, Altman, akıllı telefonların sürekli dikkat dağıtan yapısına tezat oluşturacak, dingin bir deneyim sunma vizyonunu paylaştı. Akıllı telefon kullanımını ABD’nin kalabalık "Times Meydanı’nda yürümeye" benzeten Altman, geliştirdikleri yeni cihaz için hedeflerini şöyle açıkladı:

"En güzel dağ gölünde, huzurlu bir kulübede oturuyormuş gibi bir his vermek istiyoruz."

Altman, bu cihazın gündelik yaşamın bir parçası olmasını umduklarını ve 100 milyon yapay zekayı tek bir cihazda birleştirme planları olduğunu dile getirdi.

 

EKRANSIZ TASARIM VE IPHONE İLE REKABET

 

Şimdiye kadarki kısıtlı bilgilere göre, yeni ürünün ChatGPT entegrasyonlu, günlük hayatı kolaylaştıran bir asistan olacağı ve muhtemelen ekransız bir tasarımla geleceği düşünülüyor. Bazı yorumcular, cihazın son dönemde piyasaya sürülen yapay zeka kolyelerinden ilham almış olabileceğini öne sürüyor.

Jony Ive'ın projede yer alması, teknoloji dünyasında büyük beklenti yarattı ve cihaz Amerikan basınında "iPhone katili" olarak anılmaya başladı. Ürünün, iPhone'un 20. yılı olan 2027 civarında piyasaya sürülme beklentisi, mobil endüstrinin yeniden tanımlanma potansiyelini gündeme taşıdı.

OpenAI'ın bu cihazı geliştirmek için Ive'nin io adlı girişimini 6,5 milyar dolara satın aldığı, ancak Altman'ın bu ortaklığın OpenAI'a 1 trilyon dolar değer katma potansiyeline sahip olduğunu iddia ettiği bildirildi.

 

