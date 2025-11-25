Böyle şaka olur mu? Genç, kafede kız kardeşinin kafasına silah dayadı

  • İSTANBUL
Yaşam

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Aydın Efeler’de bir kafede kız kardeşinin başına kurusıkı tabanca dayayarak 'şaka' yapan 20 yaşındaki M.Ö., görüntülerin tepki çekmesi üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kafede yaşanan olay, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle büyük tepki topladı.  Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi 2198 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 20 yaşındaki M.Ö., bir arkadaşıyla birlikte kafede oturan kız kardeşinin yanına geldi. Bir anda yanında getirdiği kurusıkı tabancayı çıkaran M.Ö., silahı kız kardeşinin kafasına dayayarak şaka yapmak istedi. Başına silah dayanan genç kız kısa süreli şaşkınlık yaşarken, o anlar da güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olayın ardından bir süre daha kafede oturan gençler daha sonra kafeden ayrılırken, ortaya çıkan görüntülerin ardından çok sayıda vatandaş duruma tepki gösterdi. Harekete geçen emniyet ekiplerince yapılan çalışmalar sonrasında M.Ö. kısa sürede yakalanarak gerekli işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildi. M.Ö. ve kız kardeşinin savcılık ifadesinde şakalaştıklarını söyledikleri öğrenilirken, M.Ö. ifadesinin ardından gözaltına alındı.

