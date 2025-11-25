İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.22 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.
Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.
