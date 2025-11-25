  • İSTANBUL
Gündem İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı
Gündem

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beceriksiz CHP'nin iki dönemdir idare ettiği mega kent İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.22 itibariyle yoğunluk yüzde 89'a ulaştı.

 

Kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Gündem

MİT’ten BAE istihbaratına İstanbul'da operasyon: Savunma sanayi çalışanlarını hedef alan 3 casus yakalandı

Yaşam

İstanbul'da kar ne zaman yağacak? Bu sene İstanbul’a kar yağar mı?

Gündem

İstanbul’da 31 İlçeyi vuracak büyük kesinti: Elektrikler saat saat nerede gidecek?

1
Yorumlar

Turan karadavut

İstanbul’da yönetim mi bıraktınız!! Uydurma suçlarla, yenemediğiniz adamı içeri attınız.
