Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron'un açıklamasına sert tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya yönelik çıkışlarını “gerçeklerden kopuk” sözler olarak nitelendirdi. Lavrov, açıklamaların barış arayışıyla ilgisi olmadığını belirtti.

“MACRON’UN SÖZLERİ AGRESİF VE GERÇEKLİKTEN UZAK”

Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, Macron’un Ukrayna çıkışlarını eleştirdi.

Lavrov, Fransız liderin Ukrayna’nın tek sorununun Rusya olduğunu öne sürmesini ve Avrupa’nın “teslim olmayacak bir güç” olarak tanımlanmasını agresif bir dil olarak yorumladı. Macron’un Kiev ve Odessa gibi sahalarda Fransız askeri personeli konuşlandırma niyetini dile getirmesinin de barış çabalarıyla uyuşmadığını söyledi.

“TÜRKİYE VE BELARUS ARABULUCU OLABİLİR”

Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde bazı ülkelerin yapıcı roller üstlenebileceğini belirterek Türkiye ve Belarus’u örnek gösterdi.

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan son görüşmede, İstanbul’un olası müzakereler için platform olarak kullanılmasının gündeme geldiğini hatırlattı. Lavrov, Putin’in Türkiye’nin sağlama niyetindeki desteği memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

