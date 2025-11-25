  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Adana'nın göbeğinde LGBT ahlaksızlığı

ABD’nin tartışmalı kararı gündemi sarstı! Myanmar kararı tepki çekiyor

Avrupa ülkesinde skandal: 3 bin Euro'ya bebek satışı!

Bunlar da utanma da yok! Bakan Tunç’tan Veli Ağbaba’ya ‘Beyaz Toros’ Kapağı!

Telefon dolandırıcılığında yeni dönem başlıyor! Suça karışan numaranın bedeli artık doğrudan numara sahibine kesilmeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur

Zehirlenme vakaları korkuttu! Yemek siparişleri bıçak gibi kesildi

Sponsorlu reklamlar aracılığıyla dolandırdılar! 17 ilde eş zamanlı operasyon: 32 gözaltı

Türkiye’ye karşı şer cephesi

‘İstanbul Sözleşmesi’ diye tepinenlerin maskesi bir kez daha iniyor Avrupa kadına şiddette gaza bastı
Dünya Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron'un açıklamasına sert tepki!
Dünya

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron'un açıklamasına sert tepki!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron'un açıklamasına sert tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülmesi muhtemel barış görüşmelerinde Türkiye'nin arabuluculuk yapabileceğini ifade ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert tepki gösterdi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya yönelik çıkışlarını “gerçeklerden kopuk” sözler olarak nitelendirdi. Lavrov, açıklamaların barış arayışıyla ilgisi olmadığını belirtti.

“MACRON’UN SÖZLERİ AGRESİF VE GERÇEKLİKTEN UZAK”

Belarus Dışişleri Bakanı Maxim Ryzhenkov ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Lavrov, Macron’un Ukrayna çıkışlarını eleştirdi.

 

Lavrov, Fransız liderin Ukrayna’nın tek sorununun Rusya olduğunu öne sürmesini ve Avrupa’nın “teslim olmayacak bir güç” olarak tanımlanmasını agresif bir dil olarak yorumladı. Macron’un Kiev ve Odessa gibi sahalarda Fransız askeri personeli konuşlandırma niyetini dile getirmesinin de barış çabalarıyla uyuşmadığını söyledi.

“TÜRKİYE VE BELARUS ARABULUCU OLABİLİR”

Lavrov, Ukrayna’daki çatışmanın çözümünde bazı ülkelerin yapıcı roller üstlenebileceğini belirterek Türkiye ve Belarus’u örnek gösterdi.

Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan son görüşmede, İstanbul’un olası müzakereler için platform olarak kullanılmasının gündeme geldiğini hatırlattı. Lavrov, Putin’in Türkiye’nin sağlama niyetindeki desteği memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna krizinin çözüm sürecindeki arabuluculuk rolünü takdirle karşıladıklarını belirtti.

Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: "Birçok madde bizim için uygun"
Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

Dünya

Rusya'dan ABD'nin barış planına yeşil ışık: “Birçok madde bizim için uygun”

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar "krize" davetiye!
Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

Ekonomi

Rusya ve Çin'e Yaptırımlar “krize” davetiye!

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı
Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı

Dünya

Ukrayna’dan Rusya’ya İHA saldırısı! 3 ölü 16 yaralı

Rusya'dan Trump açıklaması
Rusya'dan Trump açıklaması

Dünya

Rusya'dan Trump açıklaması

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23