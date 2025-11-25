İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

TÜRKİYE’NİN İSTİHBARAT KAPASİTESİNİ BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU!

Güvenlik kaynakları, operasyonun Türkiye’nin ulusal güvenliğini hedef alan dış bağlantılı casusluk girişimlerine karşı önemli bir başarı olduğunu belirtirken, MİT ve Emniyet’in koordineli çalışmasının Türkiye’nin istihbarat kapasitesini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgularken gazetemize özel değerlendirmede bulunan Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Uslu, operasyonun Türkiye’ye yönelik siyasal ve askerî casusluk faaliyetlerinin engellenmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GÜVENİ CİDDİ ANLAMDA SARSTI

Türkiye’nin körfezden gelebilecek tehlikelere karşı temkinli olması gerektiğini kaydeden Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Uslu, “15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye’nin Arap Yarımadası’ndaki devletlerle Körfez açılımı ve burada bulunan ülkelerle ilişkilerin daha iyi bir seviyeye ulaştırılması adına atmış olduğu adımlar ticari ve askeri iş birliklerinin görüşülmesi döneminde gerçekleşen bu istihbari operasyon çalışmasını Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin arasındaki güveni ciddi anlamda sarsan bir gelişme olarak değerlendirebiliriz. Bu durum ilerleyen dönemde Türkiye’nin barış ve işbirlikçi dostane elini iyi bir şekilde değerlendiremeyen Birleşik Arap Emirlikleri’yle yapılacak olan anlaşmaların önüne geçerek gelişmeleri kısıtlayacaktır. Türkiye’nin her alandaki gelişmeleri başta bölge ülkeleri tarafından takip edilmekte ve bu ülkelerin hasmane tutumları bölgesel istikrarın ve huzurun önüne geçmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’nin Gazze’de gerçekleşen soykırıma karşı kararlı duruşu İsrail ve müttefiki olan ülkelerde rahatsızlık yaratmış durumda. BAE’nin İsrail’in yakın müttefiki olması bu iki şer ortağının sadece Arap yarımadasında değil Sudan, Libya, Ege ve Akdeniz’de de karşımıza çıkmaktadır. Türkiye körfezden Avrupa içlerine uzanan şer ortaklıklarını ve adımlarını dikkatli şekilde takip etmeye devam etmelidir” ifadelerini kullandı.

GÜNLER ÖNCESİNDEN UYARMIŞTI

Öte yandan Dış Politika ve Güvenlik Uzmanı Mehmet Uslu’nun uzun süredir dikkat çektiği bölgesel kuşatma girişimleri, bugün ortaya çıkan casusluk operasyonuyla bir kez daha doğrulandı. Uslu, konuyla ilgili olarak “Körfez’den Avrupa’ya Türkiye’yi Çevrelemek İsteyen Şer Kalkanı” başlıklı analizinde Türkiye’ye yönelik çok katmanlı bir ittifakın adım adım inşa edildiğine dikkat çekmişti. Uslu, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Arap yarımadası ve Afrika’da Türkiye karşıtı politikalar etrafında birleştiğini, bu ülkelerde merkezi otoritelerin zayıflatılması ve çatışma ortamlarının derinleştirilmesine yönelik adımlar atıldığını vurgulamıştı.

Uslu analizinde, Libya ve Sudan örneklerini işaret ederek karşıt grupların yasa dışı silahlandırılmasıyla istikrarsızlığın bilinçli biçimde körüklendiğini belirtmiş; ayrıca Ege ve Akdeniz’de yıl boyunca düzenlenen çok ortaklı tatbikatlarla Türkiye karşıtı askeri entegrasyonun güçlendirildiğini ifade etmişti. Bu yapının merkezinde ise İsrail teknolojisinin bulunduğunu, radar, füze ve İHA sistemleri üzerinden Türkiye’nin çevresinde dolaylı bir askeri varlık oluşturulmak istendiğini söylemişti.

Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ortaya çıkarılan casusluk faaliyetleri, bu tespitlerin tesadüf olmadığını gözler önüne serdi. BAE istihbaratına bağlı unsurların Türkiye’de kritik görevlerde bulunan personellere ilişkin bilgi toplamaya çalışması, uzmanların uyarılarını destekler nitelikte bir tabloyu ortaya koydu.

Güvenlik kaynakları, operasyonun sadece bir istihbari girişimi boşa çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda Türkiye çevresinde oluşturulmak istenen çok merkezli baskı mekanizmasının somut bir yansımasını da deşifre ettiğini belirtiyor. SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL