Köpekperest Berna Laçin sonunda motoru yaktı: ‘Bu yaşıma geldim böyle analiz görmedim’

CHP yandaşı Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda köpeklerin sokaklarda serbestçe dolaşması gerektiğini savunarak, “Sokak köpekleri ile ilgili en çok eleştiri, servise binme imkânı olmayan öğrencilerin tedirgin olması ile ilgili. Neden benim çocuğumun okula ulaşım imkânı yok diye hesap sormak yerine ‘köpeklerin sokakta ne işi var’ diye sormak! Sokak hayvanları dahil her konuda doğru düzgün politikalar olsa bunların hiçbiri sorun olmazdı” diye yazdı.

“ALLAH’IM AKLIMA MUKAYYET OL, SOKAĞA ÇIKMAYIN DİYOR!”

Laçin’e tepki gösteren Av. Meltem Zorba, “Allah’ım aklıma mukayyet ol, sokağa çıkmayın diyor! Benim daha güzel bir tavsiyem var; Binaların üstünden çelik köprüler yaparsak yere adım atmadan ulaşım imkânımız olur. Böylece patili canları rahatsız etmeyiz. Onlara dökülen gıda artıklarına ve dışkılarına da basmazsak sorun kapanmış olur” ifadesini kullandı.

“BU YAŞIMA GELDİM BÖYLE GÜZEL TESPİT, ANALİZ GÖRMEDİM”

ZOA isimli hesap sahibi vatandaş, “Bu yaşıma geldim böyle güzel tespit, analiz, çözüm görmedim. Çok şükür nasip oldu sayende. Ne güzel söyledin. Hep bu insanların sokağa çıkma merakı tek sorunumuz. Herkes evinde otursa bir yere gidecekse de kapıdan kapıya araçla seyahat etse bak hiç köpek sorun olur mu. Di mi ama” dedi.

“ÇOCUKLAR CANLI CANLI YENMEYE, KUDURARAK ÖLMEYE DEVAM MI ETSİN?”

Tarık Tokgöz isimli kullanıcı ise, “Sokak hayvanı diye bir şey olmaz ya hu! Anlamıyorsunuz bir türlü. 100 yıldır süren yoksulluğun bitmesini beklerken çocuklar canlı canlı yenmeye, kudurarak ölmeye devam mı etsin?” tepkisini gösterdi.

“OKULUNDAN EVİNE GİTMEK İSTEYEN BİR ÖĞRENCİ KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYABİLİR”

“Yalnızcaokuyucu” isimli hesaptan da, “Okulu bir sokak ötede de olsa sabah karanlıkta ya da akşam karanlıkta evinden okuluna okulundan evine gitmek isteyen bir öğrenci köpeklerin saldırısına uğrayabilir. İki adım ötedeki okul için servis tutmak istemez hiç kimse, otobüsle metro ile de gitmek isteyebilir” ifadeleriyle tepki geldi. Binlerce vatandaş da Berna Laçin’in sokak köpeklerinin toplanması yerine çocukların sokağa çıkmamasını önermesine sert ifadelerle tepkilerini dile getirdi.