  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ukrayna'dan Trump'ın barış planına onay!

Sıcak saatler yaşanıyor! İHA üretim tesisi vuruldu

AK Partililere ‘katliam’ çağrısı: Yönetmen bozuntusuna ceza! HAGB’yle paçayı kurtardı

Şehitleri istismar etmek isteyenlerin maskesi iniyor! Kimi koltuk istiyor kimi darağacı

DMM'den Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, 'iptal edildi' iddialarına yalanlama! Cevap: Asılsız iddialar

İstanbul’da adeta hayat durdu! Trafik yoğunluğu yüzde 89’a ulaştı

Türkiye arabulucu olabilir diyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Macron’un Ukrayna açıklamalarına sert tepki

Arap düşmanları, Siyonistlerin koynunda çıktı!

İstihbarattan kritik operasyon BAE adına casusluk yapan 3 kişi gözaltına alındı

İran’da yolsuzluk su krizine neden oldu, başkent taşınıyor
Dünya Siyonistler 5 direnişçiyi şehit etti
Dünya

Siyonistler 5 direnişçiyi şehit etti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Siyonistler 5 direnişçiyi şehit etti

Soykırımcı israil ordusu, salı akşamı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıkan 5 direnişçinin şehit edildiğini duyurdu.

Soykırımcı israil ordusu, salı akşamı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıkan 5 direnişçinin şehit edildiğini duyurdu.

Soykırımcı ordudan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Askerlerin Refah bölgesinde yürüttüğü arama operasyonları sırasında, beş silahlı terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Bunların, doğu Refah'ta yer altındaki bir terör örgütüne ait tünelden çıktıkları tahmin ediliyor.”

Refah’taki tünellerde yaklaşık 200 kadar Kassam mücahidinin kuşatma altında olduğu düşünülüyor.

İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı
İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı

Dünya

İsrail’de Genelkurmay–Bakanlık Krizi Derinleşiyor: Netanyahu Acil Toplantıya Çağırdı

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!
X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Dünya

X’in konum özelliği dijital operasyon ağını deşifre etti! Hepsi 'İsrail' malı!

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın
Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Gündem

Erdoğan Gazze için sahnede! İsrail medyası şaşkın

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı
Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

Dünya

Almanya’dan tartışmalı karar: İsrail’e silah ihracatı yeniden başladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23