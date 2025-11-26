Siyonistler 5 direnişçiyi şehit etti
Soykırımcı israil ordusu, salı akşamı yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıkan 5 direnişçinin şehit edildiğini duyurdu.
Soykırımcı ordudan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Askerlerin Refah bölgesinde yürüttüğü arama operasyonları sırasında, beş silahlı terörist tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Bunların, doğu Refah'ta yer altındaki bir terör örgütüne ait tünelden çıktıkları tahmin ediliyor.”
Refah’taki tünellerde yaklaşık 200 kadar Kassam mücahidinin kuşatma altında olduğu düşünülüyor.