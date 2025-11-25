Coca Cola fena faka bastı: Milyonlarca liralık ceza

İsrail’e destek verdiği iddiaları nedeniyle son dönemde birçok ülkede boykot çağrılarının odağında olan Coca-Cola, bu kez Rekabet Kurulu’nun kestiği yüksek para cezasıyla gündemde.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu’nun 7 Ekim 2025’te Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. tesislerinde gerçekleştirdiği yerinde inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi ortaya çıktı. Kurul, bu şüphenin incelemeyi “engellediği ve zorlaştırdığı” kanaatine vararak 282 milyon 416 bin TL idari para cezası kesti.

Açıklamada, “4054 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca 2024 yılı gayri safi gelirimizin binde beşi oranında cezaya hükmedilmiştir” ifadeleri yer aldı.

Erken ödeme indirimi geçerli

Coca-Cola İçecek, cezanın gerekçeli kararın tebliğiyle ödeneceğini ve yüzde 25 erken ödeme indiriminden yararlanılabileceğini belirtti. Şirket ayrıca, karara karşı tüm yasal haklarını kullanacağını duyurdu.

Şirket açıklamasında şu ifadeler de yer aldı:

“Rekabet hukuku kurallarına uyum ilkelerinden taviz vermeksizin faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gerekçeli karar ulaştığında yasal süreçler işletilecektir.”

Boykot tartışmaları devam ediyor

Coca-Cola, uzun süredir kamuoyunda İsrail’e ekonomik destek verdiği yönündeki iddialar nedeniyle sosyal medya platformlarında ve çeşitli ülkelerde boykot çağrılarıyla karşı karşıya.

Şirket ise daha önce yaptığı açıklamalarda bu iddiaları reddettiğini ve siyasi süreçlerde taraf olmadığını belirtmişti.

Rekabet Kurulu’nun dijital incelemeleri kapsamında bilgisayar ve cep telefonlarındaki verileri de değerlendirdiği biliniyor. Denetim sırasında herhangi bir içeriğin silinmesi ya da erişimin engellenmesi ağır yaptırımlara yol açabiliyor.