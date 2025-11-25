Doğal, vitamin dolu Cennet hurması hasadı başladı! Trabzon hurması hurmasının faydaları

Adana’nın Kozan ilçesinde Trabzon hurması olarak da bilinen cennet hurmasının üreticileri yaklaşık bir ay sürecek hasat dönemine başladı.

"Cennet hurması, bir diğer bilinen adıyla Trabzon hurması birçok kişinin tadını dahi bilmediği, bilenlerin ise bayılarak yediği oldukça lezzetli bir meyvedir.

Trabzon hurması kurusu nasıl yapılır? Doğal yöntemlerle kurutuluyor...

Trabzon Hurması, Cennet Elması, Cennet Hurması olarak da bilinir. Meyveler tam olgunlaşmamışken (koyu turuncu renge dönmeden) toplanır ve kabukları soyulur. Saplarından iple bağlanıp güneşte kuruyacak şekilde asılır. 3-4 hafta sonra Cennet Hurması Kuruları yemeye hazır hâle gelir.

Trabzon hurması kurusu neye iyi gelir?

Trabzon hurması kurusu, sağlık için pek çok antioksidan içermektedir. İçeriğinde likopen, zea-ksantin, beta-karoten, kripto-ksantin, lutein, A vitamini gibi vücudun direncini arttırmak için gerekli olan çoğu vitamine sahiptir. Vücudun savunma sistemini tehdit eden metaboliklere karşı vücudu korumaya yaramaktadır.

Cennet hurması nerede yetişir?

Cennet hurması, aslen Çin ve Japonya'da yetişen bir meyvedir. Ülkemizde de yetiştirilen ve sevilen bir meyve olan cennet hurması, yoğun olarak Karadeniz'de üretiliyor. Karadeniz'in yanı sıra Adana ve Hatay'da da yetiştirildiği biliniyor.

İçeriğinde A, C, B1, B2 ve B3 vitaminleri, karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, selüloz, potasyum ve magnezyum barındırıyor. Uzmanlar bu meyvenin kalp hastalıkları, kanser gibi ciddi hastalıklara karşı koruyucu etki gösterdiğinin altını çiziyor!

Cennet hurmasının kabuğu yenir mi?

Cennet hurması, kabuğuyla birlikte yenilen meyvelerden biridir. Ancak meyve olgunlaştığında kabuğu sertleşir ve yenmesi zorlaşır. Cennet hurmasını kabuğunu soymak istiyorsanız, sıcak suya daldırıp çıkartın. Ardından maşa yardımıyla kabuğunu soyabilirsiniz.

Kekremsi cennet hurması nasıl olgunlaştırılır?

Cennet hurmasını olgunlaşmadan yerseniz, tadını beğenmeyebilirsiniz. Ayrıca kısa süreliğine ağız kamaşması (uyuşması) durumu da yaşayabilirsiniz. Cennet hurmasının olgunlaşma sürecini hızlandırmak için, kağıt torbaya yerleştirin. Yanına bir adet olgun elma, muz veya armut koyup bekleyin. Cennet hurması olgunlaştığında bekletmeden tüketebilirsiniz.

Cennet meyvesi çekirdeği nasıl ekilir?

Cennet hurması, kendi çekirdeklerinden yetişen bir ağaç çeşididir. Meyvenin içerisinden özellikle çıkarılan çekirdekler, önce saksıda veya küçük bir alanda çimlendirmeye bırakılmalıdır. Saksının içine konulan temiz toprak yaklaşık 15 dakika sulandıktan sonra çekirdekler toprağa ekilir.

Trabzon Hurmasının faydaları nelerdir?

*Trabzon hurması güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin oluşumunu engelleyerek kanser oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

*Cennet hurması, vücudun normal bağışıklık sisteminin fonksiyonuna katkıda bulunur. Bu yönüyle Trabzon hurması, kişinin, viral veya bakteri kaynaklı enfeksiyonlardan korunmasına katkı sağlar.

*Cennet hurmasının içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, vücudun enerji metabolizmasına katkıda bulunur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Trabzon hurması önemli bir enerji kaynağıdır. Enerji metabolizmasını destekleyerek yorgunluk, stres ve bitkinlikle savaşır. Enerji metabolizmasını desteklemesi sayesinde kış mevsiminin rahat geçirilmesine yardımcı olur.

*Vücudun dirençli olmasına katkı sağlar.

*Trabzon hurması içerisinde bulunan antioksidanlar sayesinde göz sağlığına katkıda bulunur.

*Vücudun ihtiyacı olan C vitamininin büyük çoğunluğunu karşılar. Önemli bir C vitamini deposu olan Trabzon hurması vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.

*Enfeksiyonlara karşı vücudu korurken, enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olur.

*Saç ve cilt sağlığını destekler, saçların düzenli uzamasına yardımcı olurken saç dökülmelere karşı etkilidir. Trabzon hurmasının yapraklarının kaynatılmasıyla elde edilen su, saç ve cilt bakımında kullanıldığında cildin ve saçın parlaklığını, canlılığını kazanmasına yardımcı olur.

*Zengin lif kaynağı olan cennet hurması, mide ve bağırsak sağlığını destekler. Kabızlığa ve ishale iyi gelir. Özellikle on iki parmak bağırsağında problem olanların tüketmesi faydalı olabilir. İltihaplı bağırsak hastalıklarının tedavisinde destekleyici olarak kullanılabilir. Gastrit ve ülsere bağlı gelişen semptomların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

*Trabzon hurması diyet listelerinde sıklıkla tercih edilir. Bu yönüyle Trabzon hurmasının kilo vermeye yardımcı olan besinlerden olduğu söylenebilir.

*İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kalp ve damar sağlığını destekler. Kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasına yardımcı olur.

*Hemoroid tedavisinde etkilidir. Hemoroid yaralarında görülen aşırı kanamaların durdurulmasına yardımcı olur.

*Kandaki şeker seviyesini yükseltir. Ancak içerisinde yüksek miktarda karbonhidrat da bulunduğu için diyabet hastasıysanız cennet hurmasını tüketirken günlük tüketim miktarına dikkat etmelisiniz. Trabzon hurmasının yanında bir porsiyon süt ve yoğurt tüketilmelidir.

*Zengin A vitamini sayesinde yaşlanmaya bağlı gelişen etkileri azaltır. A vitamini bağ dokudaki kolajen üretimini destekleyen vitaminlerden olduğu için Trabzon hurması, doku onarımında, kemiklerin gelişiminde, kıkırdak sağlığında ve hücrelerin yenilenmesinde de aktif rol oynar.

*Cennet hurması potasyum açısından zengindir. İçeriğinde bulunan potasyumun damar genişletici özelliği vardır. Bu sayede kan basıncını düzenlemeye yardımcı olurken damar sağlığını da destekler. Eğer düşük tansiyon sahibiyseniz bu meyveyi tüketirken tüketim miktarında aşırıya kaçmayınız.

*Düşük sodyum seviyeleri sayesinde hipertansiyon hastalarının tüketebileceği meyvelerdendir.

*İçerisinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde metabolizmanın normal fonksiyonunu destekler.

*Cennet hurması vücuttaki toksik maddelerle mücadele ederek karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Ancak tüketiminde aşırıya kaçılması karaciğer yağlanmasına neden olabilir.

1 adet Trabzon hurması kaç kalori?



100 gram cennet hurması: 73 kalori. 1 adet orta (80 g) cennet hurması: 58 kalori. 1 adet Trabzon cennet hurması: 118 kalori

Cennet elması-hurması kurutma yapılışı tarifi nasıl yapılır?

Cennet elmalarını güzelce elma gibi soyuyoruz. Sonra iple birbirine değmeyecek şekilde saplarından bağlıyoruz. Sıcak suya bandırıp 15 saniye sonra çıkarıp güneşe asıyoruz. Güneşi iyi alırsa 1 ayda kuruyor.

Cennet hurmasının zararları nelerdir?

Cennet hurması nadiren de olsa sindirim sisteminin tıkanmasını sağlayan topaklara katkıda bulunur. Özellikle sindirim sorunu yaşayanlar ve gastrik bypass ameliyatı geçirenler doktor onayıyla az miktarda tüketebilir.

Cennet hurmasının içinde bulunan ham çekirdekler tüketilmemelidir. Cennet hurması bazı kişilerde kusma ve baş dönmesine yol açabilir. Cennet hurması hiçbir hayvana verilmemesi gereken bir besindir. Bu meyve, tüm hayvanlar için tehlikelidir.