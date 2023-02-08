İngiltere Merkez Bankası'ndan dijital sterline...

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkan Yardımcısı Jon Cunliffe, ülkenin dijital para birimine geçmesi halinde İngilizlerin her birinin elindeki miktarın 20.000 dijital pound (24.000 dolar) ile sınırlı olacağını açıkladı.

İngiltere hükümeti, BoE ile, bu on yılın ikinci yarısında dolaşıma girmesi muhtemel olan ve bankalar tarafından sağlanan bir cüzdanda tutulması muhtemel olan olası bir dijital sterlin üzerinde çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Cunliffe bir konuşmasında, "Riskleri yönetmek ve dijital poundun geniş kullanılabilirliğini desteklemek arasında uygun bir denge sağlamaya yönelik, kişi başına 10.000 pound ile 20.000 pound arasında bir sınır öneriyoruz." dedi.

10.000 poundluk bir limit, insanların dörtte üçünün maaşlarını dijital pound olarak alabileceği ve aynı hesapta önceden var olan bakiyeleri tutabileceği anlamına gelirken, 20.000 poundluk bir limit hemen hemen herkesin dijital poundu günlük olarak kullanmasına izin verecek.