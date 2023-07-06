İngiltere Kralı 3. Charles'a büyük şok

Mayıs ayında taç giymesinin ardından İskoçya'ya ilk ziyaretini gerçekleştiren Kral Charles'a, İskoç Kraliyet Mücevherleri takdim edildi.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta yapılan törende Kral Charles'a, 1651'den beri her İngiliz hükümdarın taç giyme töreninde hazır bulunan ancak takılmayan İskoçya Tacı sunuldu.

Hükümdarların İskoçya'nın da kralı olduğunu sembolize eden tacın yanı sıra Kral Charles'a, İskoçya Kilisesi ve Hristiyanlığı sembolize eden küre de verildi.

Gelenekler gereği Kral Charles'a sunulacak Papa Julius'un 1507'de Kral 4. James'e hediye ettiği kılıç artık törenlerde kullanılamayacağı için yeni bir kılıç yapıldı. Kral, yeni yapılan "The Elizabeth" isimli kılıcın takdim edildiği ilk İngiliz hükümdarı oldu.

İskoçya hükümetinin açıklamasına göre, tören için 22 bin sterlin (yaklaşık 730 bin TL) harcandı.

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Kral Charles'ın Edinburgh ziyareti, monarşi karşıtı Republic grubu tarafından protesto edildi. Geçit töreninin yapıldığı bölgede toplanan gruptan Ben Clinton, yaptığı açıklamada, monarşinin "eşitsizliği körüklediğini" söyledi.

İskoçyalı Grant Mair de Kral Charles'ın atalarının, kendi atalarına şiddet uygulayan kişiler olduğunu belirterek "İstediğimiz tek şey, beğenmediğimizde değiştirebileceğimiz, seçilmiş bir devlet başkanı." diye konuştu.

Monarşinin ülkeye turist getirdiği iddialarını da eleştiren Mair, "Monarşi bize pahalıya patlıyor. Sık sık monarşinin daha çok turist ve para getirdiği iddia ediliyor. Fransa bir cumhuriyet ve dünyada en çok turisti onlar çekiyor. Kraliyet ailesini kaybetmekle turistleri kaybetmeyiz." dedi.

"Son yılların en büyük geçim kriziyle karşı karşıyayız"

İskoçya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Patrick Harvie ise Birleşik Krallık'ta yer almanın hem maddi hem de siyasi olarak İskoçya'ya kötü etkisi olduğunu söyledi.

Ziyaret öncesi yaptığı açıklamada Harvie, "Son yılların en büyük geçim kriziyle karşı karşıyayız ve burada yüz binlerce sterline mal olan bir başka saçma kraliyet etkinliğine şahitlik ediyoruz." dedi.

Harvie, Kraliçe Elizabeth'in tahta çıkışının 70. yıl dönümü, cenazesi ve taç giyme töreniyle birlikte son 18 ayda çok fazla kamu kaynağının kraliyet etkinliklerine ayrıldığını belirterek bunun yerine ihtiyaç sahiplerine kaynaklar ayrılması gerektiğini savundu.