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Spor İngiltere ile Almanya arasında gol düellosu
Spor

İngiltere ile Almanya arasında gol düellosu

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup son hafta maçında İngiltere, 2-0 geriye düştüğü maçta Almanya ile 3-3'lük skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-27 00:03:00 -
İngiltere ile Almanya arasında gol düellosu

UEFA Uluslar A Ligi 3. grupta İngiltere, sahasında Almanya'yı konuk etti. Mücadele 3-3 berabere sona erdi.


Maçta goller; 52. dakikada İlkay Gündoğan, 67. ve 88. dakikalarda Havertz, 71. dakikada Shaw, 75. dakikada Mount ve 83. dakikada Harry Kane'den geldi.

Karşılaşmada tüm goller ikinci yarıda gelirken, daha önce küme düşmesi kesinleşen İngiltere A Ligi'ne veda etti.

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