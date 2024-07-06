İngiltere EURO 2024'te yarı final biletini aldı
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde 120 dakikası 1-1 biten maçta İngiltere, İsviçre'yi penaltılarda 5-3 yenerek yarı finale çıktı.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde İngiltere ile İsviçre karşı karşıya geldi. Düsseldorf Stadı'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 berabere sona erdi.
Karşılaşmada İsviçre'nin golünü 75. dakikada Embolo atarken İngiltere'nin golünü 80. dakikada Saka kaydetti.
İNGİLTERE PENATILARDA ÜSTÜNLÜK KURDU
Kazananı belirlemek için karşılaşma seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda İngiltere, İsviçre'ye 5-3 üstünlük kurdu.
İngiltere'de Palmer, Bellingham, Saka, Toney ve Arnold penaltı atışını gol çevirdi. İsviçre'de ise Schar, Shaqiri ve Amdouni penaltıyı gole çevirirken Akanji kaleci Pickford'u geçemedi.
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Bu sonucun ardından İngiltere, EURO 2024'te yarı finale yükselirken İsviçre turnuvaya veda etti. İngiltere yarı final mücadelesinde Hollanda - Türkiye eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İngiltere: 1 - İsviçre: 1
Stat: Düsseldorf Arena
Hakemler: Daniele Orsato, Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (İtalya)
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Konsa (Dk. 78 Palmer), Trippier (Dk. 78 Eze), Mainoo (Dk. 78 Shaw), Rice, Saka, Bellingham, Foden (Dk. 115 Alexander-Arnold), Kane (Dk. 109 Toney)
İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder (Dk. 63 Zuber), Freuler (Dk. 118 Sierro), Xhaka, Aebischer (Dk. 118 Amdouni), Ndoye (Dk. 98 Zakaria), Vargas (Dk. 63 Widmer), Embolo (Dk. 109 Shaqiri)
Goller: Dk. 75 Embolo (İsviçre), Dk. 80 Saka (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 32 Schar, Dk. 85 Widmer (İsviçre), Dk. 67 Kane (İngiltere)
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