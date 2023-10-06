İngiltere Başbakanı Sunak'tan LGBT karşı sert çıkış!
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, küresel LGBT dayatmasına karşı sert konuştu.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, küresel LGBT dayatmasına karşı sert konuştu.
Ahlaksız faaliyetlerine kılıf olarak ''tercih'' açıklaması yapan ve her fırsatta özgürlük çağrılarında bulunan LGBT destekçileri, toplumsal değerleri yozlaştırarak, sapkınlıklarını tüm dünya kültürlerine empoze etmeyi hedefliyor.
LGBT dayatmasına tepkiler çığ gibi büyürken, aile kurumunu hedef alan küresel sapkınlık haline gelen LGBT'ye karşı tüm dünya harekete geçti.
Bir tepki de İngiltere'den
Muhafazakar Parti’nin yıllık konferansında konuşan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, küresel LGBT lobilerine karşı rest çekti.
Sunak, “Erkek erkektir, kadın da kadındır.” dedi ve “İnsanların istedikleri cinsiyette olabilecekleri konusunda zorbalığa maruz kalmamalıyız.” şeklinde konuştu.
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Daily Ummah