İngiltere Başbakanı Johnson, tartışmalı İç Piyasalar Tasarısını parlamentoya sundu

LONDRA (AA) - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında piyasa entegrasyonunu amaçlayan tartışmalı tasarıyı parlamentoya sundu.

Johnson, parlamentoda yaptığı konuşmada Birleşik Krallık'ın kurucu unsurları olan İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler arasında üretim ve ticarette ortak standartların belirlenmesini amaçlayan İç Piyasalar Tasarısını parlamentoya sundu.

"İç Piyasa Tasarısının amacı, istihdamı ve büyümeyi korumak, iç pazarımızın akışkanlığını ve güvenliğini, Birleşik Krallık'ın her yerinde refahı teminat altına almaktır." diyen Johnson, söz konusu tasarının Kuzey İrlanda'daki barış sürecinin de muhafaza edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Johnson, tasarının İngiltere'nin daha önce üzerinden anlaştığı çıkış anlaşması ve İrlanda protokolü ile çeliştiği yönündeki eleştirilere ise, bu anlaşmaların o dönem son derece zorlu politik koşullar altında yapıldığını, bazı muğlak konuların sonrasında netleştirebileceği dile getirdi.

Öte yandan İskoçya Bölgesel Yönetimi Başbakanı Nicola Sturgeon tasarıyı sert bir dille eleştirerek, "Muhafazakarlar tarafından sözde Birleşik Krallık iç piyasa tasarısı tiksindirici. Açık bir şekilde (yerel yönetimlere yapılan) yetki devrine zarar verecek şekilde güç elde ediliyor." ifadelerini kullandı.





- AB yetkilileri, tasarının uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor









Birleşik Krallık'ın unsurlarının ortak düzenlemeler ile iç piyasasının yönetilmesini amaçlayan tasarının onaylanması halinde, 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Özellikle İskoçya ve Galler'de, tasarının yasalaşması halinde ortak piyasa düzenlemelerinin Londra'dan yapılacağı, bölgesel yetki devri konusunda geri adım atılacağı yönünde endişeler dile getiriliyor.

Tartışmaları tasarıya göre Kuzey İrlanda ve Birleşik Krallık'ın geri kalanı arasında ticari yapılan ürünlerin dolaşımında yeni kontroller getirilmeyecek. Tasarıda ayrıca İngiliz kabinesindeki bakanlara, İngiltere ve AB'nin ticaret anlaşması konusunda anlaşmaya varamaması durumunda, 1 Ocak 2021'de ürünlerin ticaretinde mevcut kuralları değiştirebilme ya da iptal edebilme yetkisi veriyor. Yine tasarıya göre İngiltere'ye daha önce işletmelere yapılacak devlet yardımları konusunda üzerinde uzlaşılmış anlaşmaları geçersiz kılma yetkisi tanınıyor.

AB yetkilileri, tasarının İngiltere'nin daha önce üzerinde anlaştığı çıkış anlaşması ve İrlanda protokolünün içeriğine ters düştüğünü, bu yüzden de uluslararası yasalara aykırı olduğunu savunuyor.

Vekillerin söz konusu tasarıyı perşembe günü parlamentoda tartışması bekleniyor.

AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, AB ile ticaret başta olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor. Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor. Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak. Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.