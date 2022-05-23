İngilizler Suudi Arabistan’a göz dikti!

İngiliz yatırımcılar Suudi Arabistan’daki gıda ve ilaç pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Kurumu (SFDA) CEO’su Dr. Hişam el-Cadhey, İngiltere’ye yaptığı resmi ziyarette İngiliz şirketlerinin CEO’ları, iş insanları ve özel sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda, yatırımcıların gıda, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde karşılaşabilecekleri zorluk ve engeller ele alındı.

SFDA’nın 2030 Vizyonu’na uygun olarak yatırımcılara yönelik prosedürleri kolaylaştırmak için sağladığı girişimler ve yatırımcıların önündeki tüm engelleri kaldırmaya yönelik çalışmalarda gözden geçirildi.

Dr. Cadhey, yenilikçi farmasötik ürünler için fikri mülkiyet korumasını geliştirerek, tescil prosedürlerinde şeffaflık seviyesini ve fikri mülkiyet koruma prosedürlerine olan güveni artırmanın önemini vurguladı.

Ayrıca ürünlerin çoğunu yerel fabrikalarda üreten yenilikçi uluslararası şirketlerin sayısını artırmak için çalışarak ilaç sektöründe yatırımları çekmek gerektiğini belirtti.

SFDA CEO’su, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Ranil Jayawardena ile de görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere dayanarak gıda ve ilaç alanlarındaki işbirliğini geliştirmek için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı.