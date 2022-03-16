İngilizler şaşkına döndü! Türkiye’nin milli gururu Bayraktar dünya medyasında!

Türkiye’nin savaş sahalarındaki milli gururu haline geline Bayraktar’a İngiliz basınından övgüler geldi.

"Türk ordusunda 140’tan fazla Bayraktar TB2 var”

İngiliz medyasından Spectator'da yer alan haberde, Türkiye'nin gücüne güç katan Türk SİHA'larıyla ilgili çarpıcı ifadeler yer aldı.

Haberde, "Türk ordusunda şu an 140'tan fazla Bayraktar TB2 İHA faaliyet gösteriyor'' denildi.

İngiltere’yi geride bıraktı

Türkiye'nin SİHA gücüyle İngiltere'nin SİHA gücünü karşılaştıran İngiliz medyası iki ülke arasındaki açık farkı ortaya koydu.

Türk SİHA'larının kabiliyetlerinden övgüyle söz edilen haberde, "Sadece 10 adet 20 yıllık ABD üretimi Reaper İHA'dan oluşan bir filoya sahip olan Birleşik Krallığı fazlasıyla geride bırakıyor" denildi.

İngiltere basınının en önemli gündem konusu oldu

SİHA'ların özelliklerini paylaşan Financial Times gazetesi ise, "Moskova'nın yıldırım hızıyla ilerleyememesi, kompakt ekipman kullanımına çok şey borçlu" dedi.

24 saate kadar havada kalabilen TB2'nin birçok hava savunma sisteminin menzili dışında, yaklaşık 6 bin metrede görev yaptığı kaydedildi.

Lazer güdümlü mühimmat

SİHA'daki göstergenin hedefi lazerle işaretlediği, ardından mühimmattaki güdüm sayesinde hedefin vurulduğu belirtildi.

Dört adede kadar lazer güdümlü mühimmatın TB2'ler tarafından taşınabildiğine dikkat çekildi.

8 kilometreden vurabiliyor

Mini Akıllı Mühimmat olan MAM-C'nin daha hafif zırhlı araçları, MAM-L'nin ise ana muharebe tanklarını imha etmek için tasarlandığı kaydedildi.

Menzilin fırlatma yüksekliğine bağlı olduğu, ancak 8 kilometreye kadar çıkabildiği aktarıldı.