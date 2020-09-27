İngilizceden Türkçeye çeviri | Gün içerisinde pek çok kişinin çeviri programlarına, uygulamalarına ihtiyacı oluyor. Peki, en doğru İngilizce Türkçe çeviri nereden yapılır?

Çeviri yap

İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye onlarca dil ve lehçede çeviri yapabilirsiniz. Bunun için internet üzeriden pek çok çeviri sitesini ya da uygulamayı tercih edebilirsiniz.

Google çeviri

Arama motoru üzerinden istediğiniz dillere çeviri yapabilirsiniz. Google translate yane Google çeviri internet sitesi üzerinden çeviri yapmanız mümkün. Ayrıca Google çeviri uygulamasını Play Store ya da App Store’dan indirerek mobil cihazlarınızda daha hızlı çeviri yapabilirsiniz.

GOOGLE ÇEVİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yandex çeviri

Bir diğer arama motoru Yandex’te kullanıcılarına çeviri imkanı sağlıyor. Yandex üzerinden ya da Yandex çeviri uygulamasından arzu ettiğiniz dil ve lehçede çeviri yapabilirsiniz. Çeviri yaparken gramer yapısına göz atmayı ihmal etmeyin. Çünkü çevirilerde cümle düşüklüğü olabiliyor.

YANDEX ÇEVİRİ İÇİN TIKLAYINIZ

İngilizce Türkçe çeviri indir

İnternet tarayıcınızın yanı sıra mobil cihazlarınıza çeviri uygulamaları indirmeniz mümkün. Play Store ve App Store’da pek çok çeviri uygulaması yer alıyor. Kullanıcı deneyimlerini okuyarak, puanları karşılaştırarak bir uygulama seçebilirsiniz.

Çeviri uygulaması indir

Mobil cihazlarınıza Google Çeviri ve Yandex Çeviri’nin dışında pek çok uygulama indirebilirsiniz. Çeviri uygulamaları için uygulama mağazalarına göz atabilirsiniz.

İngilizce Türkçe doğru çeviri

Pek çok kişi internette doğru şekilde tercüme yapmanın yolunu arıyor. Kullanacağınız uygulamalar size yaklaşık bir çeviri yapacaktır. Özellikle uzun cümlelerde gramer hataları olabilir. Bu hususta bir hayli dikkatli olmanız da yarar var.