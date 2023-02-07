İngiliz uzman: Olabilecek en kötü senaryo yaşandı

İngiltere'deki University College London'daki Yer Bilimleri Fakültesinde sismolojik hesaplamalar üzerine çalışan Dr Stephen Hicks, Türkiye'nin altında Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre 7,8 büyüklüğünde yaşanan depremin yüzeye 10 kilometreden yakın meydana gelmesini "en kötü senaryo" olarak tanımladı ve bu nedenle çok güçlü sarsıntılar yaşandığını belirtti.

Türkiye'nin biri Kuzey Anadolu diğeri Doğu Anadolu olarak adlandırılan iki büyük fay hattı üzerinde bulunduğunu ve İstanbul'un doğusunda yer alan Kuzey Anadolu fay hattındaki sismik bir tehlikenin İstanbul açısından büyük kaygı yarattığını hatırlatan Hicks, Kahramanmaraş'taki depremlerin Doğu Anadolu fay hattındaki hareketlilikten kaynaklandığını belirtti.

Sismometrelerle gözlemlerin başladığı 1900'lü yıllardan bu yana bu hatta bu büyüklükte bir deprem kaydedilmediğini ifade eden Hicks, bu tarihten önce benzer depremlere dair tarihi kanıtların olduğunun altını çizdi. Hicks "Yani bence Türkiye'nin güneydoğusunda çok büyük depremler olabilir, sadece bunlar çok daha geniş bir zaman aralığında gerçekleşebilir." diye konuştu.

Dr Hicks Kahramanmaraş'ta yaşanan iki depremi birbirine yakın yerlerde, aynı zamanda ve benzer büyüklükte meydana gelmesi sebebiyle "çifte deprem" olarak tanımladı.

Çifte depremlerin sıra dışı olduğunu, ancak okyanus altında meydana gelerek daha büyük tsunamilere yol açan bazı örneklerinin görüldüğünü belirten uzman çifte depremin arama kurtarma çalışmalarına olumsuz etkisinin olabileceğinin altını çizdi.

AFP haber ajansına konuşan Hicks artçı sarsıntılara da değinerek "Yüz binlerce olmasa bile, on binlerce artçı şok olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunların çoğunun küçük olmasını ve hasara yol açmamasını umuyoruz, ancak ne yazık ki hala güçlü artçı şokların olma ihtimali var." diye açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre depremlerden ilki 7,7 büyüklüğünde Pazarcık ilçesi merkezli, ikincisi ise 7,6 büyüklüğünde Elbistan ilçesi merkezli yaşandı. Şimdiye kadar en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 50'ye yakın artçı sarsıntı tespit edildi.

Kaynak: Euronews