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İngiliz Prensi Philip'in kaza yaptı! Araç takla attı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk’ta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu.

18 Ocak 2019 Cuma 20:43
İngiliz Prensi Philip'in kaza yaptı! Araç takla attı

Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philip’in araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat ‘şoke olmuş ve sarsılmış bir halde’ göründüğünü söyledi.

Anne ve bebeğine çarptı

Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 20:43
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  • AydınAydın33 dk önce
    Tam da dünya bir pislikten temizlendi demiştik ki... Allah bilir tabi ki.

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