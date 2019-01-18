İngiliz Prensi Philip'in kaza yaptı! Araç takla attı
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip Mountbatten, Norfolk’ta trafik kazası geçirdi. 97 yaşındaki Edinburgh Dükü, kazadan yara almadan kurtuldu.18 Ocak 2019 Cuma 20:43
Olay sırasında oradan geçmekte olan ve Prens Philip’in araçtan çıkmasına yardım ettiğini söyleyen bir görgü tanığı, kaza sonrası Prens'in bilincinin yerinde olduğunu, fakat ‘şoke olmuş ve sarsılmış bir halde’ göründüğünü söyledi.
Anne ve bebeğine çarptı
Kaza yapan diğer araçta ağlayan bir bebek olduğunu söyleyen tanık, acil yardım ekiplerini aradığını belirtti. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Diğer araçtaki anne ve bebek hastaneye kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
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