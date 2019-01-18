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İngiliz Prens trafik kazası geçirdi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi Prens Philip, bugün Norfolk Kontluğu’na bağlı Sandringham kasabasında trafik kazası geçirdi. Prensin kazadan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

18 Ocak 2019 Cuma 07:05
İngiliz Prens trafik kazası geçirdi

Buckingham Sarayı’ndan CNN’e konuşan bir kaynak, yol kenarında yan yatmış halde görülen cipi Philip’in kullandığını ifade etti.

Philip’in yanında yakın koruma memuru olduğu düşünülen bir yolcunun da bulunduğu öğrenildi. İki aracın karıştığı kazanın ardından olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edilirken, iki kişinin hafif yaralandığı belirtildi.

Bir görgü tanığı, araçtan çıkmasına yardım ettikleri Prens Philip’in bilincinin yerinde olduğunu fakat “şoke olmuş ve sarsılmış bir halde” göründüğünü söyledi. Philip sonrasında Kraliyet hekimleri tarafından da muayene edildi ve sağlığında herhangi bir sorun görülmediği açıklandı.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 07:05
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