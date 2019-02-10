İngiliz Prens ehliyetini polislere teslim etti

İngiltere'de geçtiğimiz ay bir trafik kazası geçiren 97 yaşındaki Prens Philip'in ehliyetini gönüllü bir şekilde polise teslim ettiği ve bundan sonra özel şoför kullanacağı belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde bir trafik kazası geçiren İngiltere Prensi Philip, kazanın ardından ehliyetini gönüllü olarak polise teslim etti ve bir daha araba kullanmama kararı aldı.

97 yaşındaki Prens Philip'in kazadan iki gün sonra ehliyetini teslim ettiği belirtilirken, emniyet kemersiz araç kullanırken çekilen fotoğrafı konusunda da uygun bir dille uyarıldığı ifade edildi.

Özür mektubu yollamıştı

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın dikkatli bir düşünme sürecinden sonra verildiği vurgulandı.

Prens Philip tek başına kullandığı aracı başka bir araçla çarpıştıktan sonra takla atmıştı. Philip kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçta bulunan Emma Fairweather isimli kadının kolu kırılmıştı. Philip, alçak seviyedeki güneş nedeniyle yolu göremediğini söylemiş ve kazanın ardından Fairweather'a bir özür mektubu yollamıştı.

Artık özel şoför kullanacak

Ehliyetini polise teslim eden 97 yaşındaki Prens Philip'in bundan sonra her yere özel şoförüyle gideceği düşünülüyor.