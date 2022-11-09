İngiliz mobilya devi iflasını açıkladı

Şirketten yapılan açıklamada, Made.com'un, karantina döneminde yüksek satış gelirleri elde etmesine karşın son dönemde artan maliyetlerini kontrol altına alamaması nedeniyle iflasını ilan ettiği belirtildi.

Açıklamada, online mobilya markasının, internet sitesinin ve ilgili tüm haklarının İngiliz tekstil zinciri Next'e 3,4 milyon sterlin karşılığında satılmasına karar verildiği kaydedildi.

İflas kararıyla birlikte şirkette çalışan 500 kişi de işlerini kaybetmiş oldu.

Sipariş üzerine üretim ve teslimat yapan bir iş modeli anlayışıyla faaliyet gösteren Made.com'un iflas etmesinin ardından ülkedeki binlerce müşterisinin teslimatların yapılamaması durumunda ödemelerini geri alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Özellikle genç profesyonellerin tercih ettiği bir mobilya markası olan Made.com, geçen yıl Londra Borsası'nda işlem görmeye başladığında 775 milyon sterlin değerinde bulunuyordu.