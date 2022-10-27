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Ekonomi İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde
Ekonomi

İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin önde gelen mobilya şirketlerinden Made.com, finansal olarak kurtarılması için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yeni ürün siparişlerinin sonlandırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 14:33:00 -
İngiliz mobilya devi iflasın eşiğinde

İngiltere'nin önde gelen mobilya şirketlerinden Made.com tarafından yapılan açıklamada, mali dar boğazda olan Made.com'un satışı için yapılan son görüşmenin başarısızlıkla sonuçlandığı, yakın zamanda ek finansman bulunamaması halinde şirketin iflas ilan etmek zorunda kalabileceği belirtildi

Şirketten Londra Borsası'na (LSE) yapılan açıklamada da Made.com'un, bugün itibarıyla müşterilerinin yeni siparişlerini geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Açıklamada, "Şirketin alacaklıları için mevcut değerinin korunması amacıyla yönetim kurulu tarafından müşterilerin yeni siparişlerinin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

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