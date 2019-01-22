İngiliz kurgusu! BBC'nin Türkiye belgeseli yalan çıktı

Hürriyet'ten İlker Sezer, ALMAN Der Spiegel dergisinin muhabiri Claas Relotius’un Türkiye’deki göçmen çocuklarla ilgili haberinin kurgu olduğunu itiraf etmesinin ardından BBC Three kanalında Mart 2016’da yayımlanan ve Aralık 2018’de internette birçok online platformda erişime açılan ‘Sex in Strange Places’ isimli belgeseldeki bazı şüpheli görüntülere ilişkin araştırma gerçekleştirdi.

Türkiye'de dileniyor

BBC Three kanalında yayınlanan belgeselde, 35 yaşında olduğu söylenen ‘Fatma’ isimli kadının savaşta harap olan Halep’ten kaçtığı, Suriye-Türkiye sınırında insan kaçakçılarına para ödediği ve Türkiye’de ‘hiçbir destek görmediği için’ dilenmek zorunda kaldığı ifadeleri yer alıyor. Belgeseli sunan Stacey Dooley, İstanbul Aksaray’da yaşayan ‘Fatma’nın dilencilikten yeteri kadar para kazanamadığı günlerde bedenini satmak zorunda kaldığını iddia ediyor.

Esnaf: Uzun süredir görüyorum

Vakıflar Çarşısı esnafının çekim izni vermemesiyle yükselen tansiyonun ardından belgeselin sunucusu Stacey Dooley’in “Bu kadına Suriyeli olduğu için böyle davranıyorsunuz. Bu çok ırkçı bir davranış. Kabul edilemez” dediği duyuluyor. Belgeselde Suriye’de mültecilere hiçbir yardım yapılmadığı ve hiçbir haklarının bulunmadığı ifadeleri yer alıyor. Hürriyet’e konuşan Vakıflar Çarşısı esnafı Veysel Gül, 5 yaşından beri Vakıflar Çarşısı’nda çalıştığını, 15-20 yıldır da Harranlı olduğunu iddia ettiği kadının çevrede dolaşarak dilencilik yaptığını söyledi. Türkçe, Kürtçe ve Arapça bildiğini söylediği kadının para karşılığında BBC’ye konuştuğunu öne süren Veysel, yıllardır gördüğü kadının 50’li yaşlarda olduğunu tahmin ettiğini belirtti.

BBC belgeseli kaldırmak zorunda kaldı

Belgeselin yapımcısı BBC’den Julia Rooke ise Aksaray’da dilendiği ve fuhuş yaptığı öne sürülen kadının etnik olarak bir Türkmen olduğunu, kadının Halep’ten Hatay’a yasadışı yollarla kaçtığı için hiçbir resmi dökümana sahip olmadığını söyledi. Rooke, belgeselde Suriyeli olduğu söylenen kadının BBC ekibine Türkiye’de yardım eden kişi tarafından bulunduğunu öne sürdü. Hürriyet’in ulaştığı BBC’ye yardım eden yerel yapımcı ise “Ben sadece birkaç kez tercümeye gittim. O kadını ve diğerlerini kim bulmuştu bilmiyorum” ifadesini kullandı. Rooke, gönderdiği mailde, “Kadının kocası Esed’in ordusunda görev yapmış ve geçmişte Halep’te dükkânları varmış. Yasadışı bir şekilde Türkiye’ye girdiği için hiçbir resmi belgesi yok... Kocası hastaydı, büyük kızı ise DEAŞ tarafından kaçırılmıştı. Arapça konuşuyordu, Türkçesi ise oldukça bozuktu” ifadelerini kullandı. BBC Three’nin belgeselinde ise kadının sık sık küfürlü ifadeler kullanarak sadece Türkçe konuştuğu görülüyor.

Belgesel ile ilgili şüpheler oluşmasının ardından Hürriyet’in iletişime geçtiği BBC’nin kendi sitesinden ve YouTube hesabından belgesele ait bölümleri kaldırdığı ortaya çıktı.