İngiliz basınından Türkiye hakkında çok konuşulacak sözler

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Telegraph, Türkiye hakkında övgü dolu bir haber yayınladı. Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda güvenilir bir turizm ülkesi olduğunun altı çizilen haberde, İngiliz hükümetinin güvenli ülkeler listesindeki yerini koruduğu da ifade edildi.

Söz konusu haberde Telegraph, Türkiye’nin her zaman İngilizler için önde gelen bir tatil bölgesi olduğu hatırlatıldı. Aynı zamanda Türkiye’de mutlaka gidilmesi gereken 10 turistik nokta da haberde yer aldı.

Haberde, Türkiye’nin koronavirüs pandemisindeki başarılı mücadelesi nedeniyle enfekte sayısındaki orana dikkat çekildi. Bununla birlikte Türkiye’nin virüsle mücadelesinin turizme sağladığı güvenilirlikten bahsedildi.

Türkiye’nin İngiltere hükümeti için kırmızı listede olmadığının vurgulandığı haberde, Ölü Deniz, Bodrum, İstanbul, Karadeniz ve Marmaris de, gidilmesi gereken noktalar olarak gösterildi.