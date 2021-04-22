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Spor İngiliz basını yazdı: Trabzonspor'dan Cengiz Ünder bombası
Spor

İngiliz basını yazdı: Trabzonspor'dan Cengiz Ünder bombası

Leicester City'de kiralık forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder için Trabzonspor'un harekete geçtiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:20:00 - 2021-04-22 11:20:55
İngiliz basını yazdı: Trabzonspor'dan Cengiz Ünder bombası

İngiltere Premier Lig kulübü Leicester City'de kiralık oynayan ve bonservisi Roma'da bulunan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Süper Lig'e dönebileceği belirtildi.

İngiliz basını, Trabzonspor'un 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediğini yazdı. "Karadeniz'de Son Nokta" gazetesine dayandırılan haberde bordo mavililerin Cengiz Ünder için temasa geçtiği belirtildi. Haberde ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın milli futbolcuyu ısrarla kadrosuna katmayı istediği vurgulandı.

Öte yandan Leicester City'nin Cengiz Ünder'in takımda tutmaya istekli olmadığından ve bu yüzden Trabzonspor'a yakın olduğundan bahsedildi. Genç kanat oyuncusu için Bordo mavililerin yakın zamanda kiralık sözleme teklifinde bulunacağı belirtildi.

Sezon başında Roma'dan Leicester City'ye kiralanan Cengiz Ünder, İngiliz kulübüyle şimdiye kadar çıktığı toplam 19 maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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