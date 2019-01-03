İngiliz Bakan: Ne yazık ki kasap Esed...
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, "İngiltere'nin uzun süreli pozisyonu Suriye'de rejim ile barışın sürdürülemeyeceğiydi. Ancak ne yazık ki, bir süre daha etrafta olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.03 Ocak 2019 Perşembe 16:02
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Beşşar Esed'den "kasap" diye bahsetti. Esed'in "bir süre daha koltukta olacağını" düşündüğünü "üzülerek" belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'de barışın garanti altına alınması için Rusya'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.
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