İngiliz Bakan: Ne yazık ki kasap Esed...

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Beşşar Esed'den "kasap" diye bahsetti. Esed'in "bir süre daha koltukta olacağını" düşündüğünü "üzülerek" belirten İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, İngiliz Sky News televizyonuna yaptığı açıklamada, Suriye'de barışın garanti altına alınması için Rusya'nın sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi.